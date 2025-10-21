ASST Spedali Civili di Brescia maxi concorso | 50 posti per infermieri a tempo indeterminato
Pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” il nuovo concorso pubblico per 50 posti di infermiere indetto dall’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia. Si tratta di una delle selezioni più attese del settore sanitario lombardo per il 2025, destinata a rafforzare l’organico di una delle strutture ospedaliere più importanti del Nord Italia. Contratto e modalità di selezione. Il concorso è per titoli ed esami e prevede l’assunzione a tempo indeterminato nell’ Area dei professionisti della salute e dei funzionari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altre letture consigliate
Questa sera a Teletutto con Daniela Affinita ci saranno la professoressa Chiara Ricci, direttore dell’Uo di Gastroenterologia dell’Asst Spedali Civili e i colleghi Vincenzo Villanacci, anatomopatologo, Chiara Cornella, dietista, e Emanuela Zanola, psicologa clini - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, nella Galleria dei Quadri della Asst Spedali Civili di Brescia un ritratto di Francesco Folonari - La Asst Spedali Civili di Brescia inserisce il ritratto di Francesco Folonari nella sua prestigiosa Galleria dei Quadri, uno spazio dedicato a coloro che hanno lasciato un segno nella storia ... Riporta quibrescia.it
Spedali Civili, visite gratuite per la Giornata Mondiale della Menopausa - Iniziativa per sensibilizzare le donne sui cambiamenti della menopausa e sulle strategie di prevenzione. Secondo quibrescia.it
ASST Spedali Civili Brescia: concorso per 10 diplomati, assistenti amministrativi - L’ASST Spedali Civili di Brescia, in Lombardia, ha bandito un concorso pubblico per 10 assistenti amministrativi diplomati. Riporta ticonsiglio.com