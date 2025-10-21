ASST Spedali Civili di Brescia maxi concorso | 50 posti per infermieri a tempo indeterminato

Pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” il nuovo concorso pubblico per 50 posti di infermiere indetto dall’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia. Si tratta di una delle selezioni più attese del settore sanitario lombardo per il 2025, destinata a rafforzare l’organico di una delle strutture ospedaliere più importanti del Nord Italia. Contratto e modalità di selezione. Il concorso è per titoli ed esami e prevede l’assunzione a tempo indeterminato nell’ Area dei professionisti della salute e dei funzionari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

