Assoluzione shock a Macerata per un 25enne accusato di stupro su una minore | In auto con lui conosceva rischio

Assoluzione shock per un giovane di Macerata accusato di violenza sessuale nel 2019 ai danni di una studentessa 17enne arrivata in Italia per motivi di studio. Secondo i giudici, la ragazza "avrebbe dovuto conoscere i rischi" del restare da sola in auto con l'allora 25enne, oggi 31enne. I legali si sono rivolti alla Corte d'Appello di Ancona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assoluzione shock a Macerata per un 25enne accusato di stupro su una minore: “In auto con lui, conosceva rischio” - Assoluzione shock per un giovane di Macerata accusato di violenza sessuale nel 2019 ai danni di una studentessa 17enne arrivata in Italia per motivi di ... fanpage.it scrive

«Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava»: la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne - Secondo i giudici la ragazza non ha subito uno stupro perché era «in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione» ... Come scrive msn.com

Assolto dopo lo stupro, i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Lo riporta ilmessaggero.it