Assolto per gli abusi su ragazza di 17 anni La sentenza che fa discutere | Lei non era vergine sapeva cosa rischiava

"Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". Sarebbe questa la motivazione con cui i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto uno uomo di 31 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 17 anni. Come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Assolto per abusi su una 17enne, 'aveva avuto già rapporti, era in condizione di immaginare i possibili sviluppi della situazione' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

ATTIVITÀ PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE OSPEDALE LAGONEGRO, ASSOLTO TONY BORRECA (AMMINISTRATORE GATTO & VOLPE SRL) - X Vai su X

Assolto per abusi su una 17enne, 'aveva avuto già rapporti' - "Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". Secondo ansa.it

Viene assolto per gli abusi su una 17enne: "Lei aveva già avuto rapporti" - La sentenza che fa discutere a Macerata, dove un 31enne è stato prosciolto dall'accusa di violenza sessuale. Si legge su today.it

Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». msn.com scrive