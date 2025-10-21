Assolto in primo grado condannato in appello | tre anni per violenza sessuale su minore

AGI - I giudici della Corte d'Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel Maceratese. La sentenza di oggi, sia pure nell'accezione di minore gravità, ribalta l'assoluzione ottenuta dall'uomo in primo grado. "Aveva già avuto rapporti, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione", avevano scritto i giudici del Tribunale di Macerata, assolvendo nel novembre 2022 l'imputato. Nella richiesta di condanna, invece, la sostituta pg, Cristina Polenzani, ha ribadito che le accuse della ragazza erano state "precise e puntuali" e che con quel giovane non era disposta ad andare oltre semplici effusioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assolto in primo grado, condannato in appello: tre anni per violenza sessuale su minore

