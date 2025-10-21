Assolto dopo lo stupro di una 17enne i giudici | Lei non era vergine Ha accettato di appartarsi doveva aspettarselo

«Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Lo scrivono nero su bianco i giudici del Tribunale di Macerata nella. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo»

