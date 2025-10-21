Assolto dallo stupro perché lei non era più vergine sentenza ribaltata in Appello | il 31enne condannato a 3 anni di carcere

La Corte d’appello di Ancona ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva assolto un 31enne dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 17 anni. Tre anni fa, i giudici avevano escluso il reato sostenendo che la giovane «aveva già avuto rapporti» e fosse quindi «in grado di immaginare i possibili sviluppi della situazione». Nel tardo pomeriggio di oggi, 21 ottobre, l’uomo è stato, invece, condannato in secondo grado a tre anni di reclusione. La decisione arriva dopo una giornata segnata da forti polemiche conseguenti alla pubblicazione sulla stampa di alcuni passaggi considerati controversi della sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

"Non è stupro, lei aveva già avuto rapporti." Questa è la motivazione con cui tre anni fa, a Macerata, un uomo di 31 anni è stato assolto dall'accusa di stupro su una ragazza di 17 anni. Era l'estate del 2019. Lei era arrivata a Macerata dall'estero per una vacanz - facebook.com Vai su Facebook

#Macerata Sconcerto per la decisione del tribunale, che ha assolto un 31enne accusato di stupro su una 17enne, perché la vittima aveva già avuto rapporti sessuali. L’ex procuratore #Menditto al #GR1 “In Italia pesano pregiudizi e stereotipi”. - X Vai su X

Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Riporta msn.com

Assolto da stupro, “vittima 17enne non chiese aiuto”. Appello ribalta sentenza: “Consenso deve esserci sempre” - In primo grado era stato assolto perché, secondo i giudici, la ragazza “non aveva chiesto aiuto né cer ... Come scrive fanpage.it

Era stato assolto da stupro perché la 17enne "aveva già avuto rapporti": in appello condannato a 3 anni ad Ancona - I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel ... Secondo msn.com