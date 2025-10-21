Assolto dallo stupro perché lei aveva già avuto rapporti Ma l' appello ribalta il verdetto

Sta facendo molto discutere un caso di presunta violenza sessuale arrivato in un'aula di tribunale. I giudici di Macerata, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, avevano assolto l'imputato, ritenendo che la vittima di stupro non avesse in realtà dimostrato contrarietà ai rapporti. Erano dunque cadute le accuse nei confronti dell'imputato, un uomo di 31 anni che all'epoca ne aveva 25. "Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione", è la frase choc contenuta nelle motivazioni. Il verdetto dei giudici di Macerata. I fatti si sono svolti alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assolto dallo stupro perché "lei aveva già avuto rapporti". Ma l'appello ribalta il verdetto

