Assolto dallo stupro di una 17enne perché lei aveva avuto rapporti Ma l' appello ribalta il verdetto

Sta facendo molto discutere un caso di presunta violenza sessuale arrivato in un'aula di tribunale. I giudici di Macerata, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, avevano assolto l'imputato, ritenendo che la vittima di stupro non avesse in realtà dimostrato contrarietà ai rapporti. Erano dunque cadute le accuse nei confronti dell'imputato, un uomo di 31 anni che all'epoca ne aveva 25. Il verdetto dei giudici di Macerata. I fatti si sono svolti alcuni anni fa. Una ragazza straniera di 17 anni aveva raggiunto Macerata nell'estate del 2019 per ragioni di studio. Qui aveva incontrato l'allora 25enne durante un' uscita a quattro organizzata da un'amica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assolto dallo stupro di una 17enne perché "lei aveva avuto rapporti". Ma l'appello ribalta il verdetto

