Assolto dallo stupro di una 17enne Lei non era vergine Se ha deciso di appartarsi sapeva cosa sarebbe successo

Macerata, 21 ottobre 2025 - “Non era vergine dunque era in condizione di sapere cosa sarebbe accaduto”. Lo scrivono i giudici del Tribunale di Macerata - come riporta oggi Il Messaggero - in un passaggio della motivazione della sentenza con la quale hanno assolto un 31enne, che al momento dei fatti aveva 25 anni, dall'accusa di violenza sessuale su una ragazza di origine straniera, allora 17enne, nel Maceratese. Oggi è prevista un'udienza ad Ancona per il giudizio d'appello sulla vicenda. Soli, in una zona appartata: la ricostruzione . Quella sera la giovane e l'imputato erano usciti in auto insieme ad un'altra coppia; poi gli altri due erano scesi, in una zona appartata, e la parte offesa e l'allora 25enne erano rimasti soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assolto dallo stupro di una 17enne. “Lei non era vergine. Se ha deciso di appartarsi, sapeva cosa sarebbe successo”

