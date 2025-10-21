Assolto da stuprocondannato in Appello

22.36 La Corte d'Appello di Ancona ha ribaltato l'assoluzione in primo grado a Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza sessuale su una 17enne, avvenuta nel 2019. In secondo grado, l'imputato è stato condannato a tre anni di carcere. Nel processo di primo grado, la violenza era stata esclusa in parte perché la ragazza, avendo già avuto rapporti sessuali, secondo i giudici sarebbe stata consapevole dei possibili sviluppi della situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

