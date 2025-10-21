Assolto da abusi su una 17enne la pg | Riformare la sentenza va condannato

"Aveva già avuto rapporti ed era in condizione di immaginare i possibili sviluppi della situazione", avevano scritto i giudici che in primo grado avevano scagionato il 31enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Assolto da abusi su una 17enne, la pg: "Riformare la sentenza, va condannato"

