AssoConcerti sostiene il Premio Tenco 2025 in apertura una masterclass dedicata a Lucio Dalla
SANREMO – AssoConcerti, l’associazione che riunisce i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo in Italia, rinnova il proprio sostegno al Premio Tenco 2025, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate alla canzone d’autore. Ad aprire l’evento, mercoledì 22 ottobre, sarà una masterclass speciale dedicata alla figura di Lucio Dalla, rivolta alle scuole e pensata per trasmettere alle nuove generazioni uno sguardo autentico sull’eredità di Lucio Dalla con testimonianze, racconti e musica. Tra i protagonisti Bruno Sconocchia, Presidente AssoConcerti e storico manager di Lucio Dalla, e Daniele Caracchi, Amministratore Delegato Pressing per la Fondazione Lucio Dalla, affiancati dai due artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sanremo, il 22 ottobre al via il Premio Tenco 2025: la memoria al centro della Canzone d’Autore - Le tre serate al Teatro Ariston si terranno giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Come scrive rivieratime.news
I Baustelle vincono il premio Tenco? Ormai basta sembrare profondi - Una scelta che fa discutere: i Baustelle vincono il Premio Tenco mentre i CCCP, simbolo di autenticità, restano fuori ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Premio Tenco 2025: da Goran Bregovic a Daniele Silvestri fino a Lucio Corsi. Tutti i premiati - Il Premio Tenco 2025, tre serate al Teatro Ariston dedicate alla Canzone d’Autore non è più una semplice rassegna. Da ilmessaggero.it