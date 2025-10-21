assoconcerti sostiene il premio tenco 2025 in apertura una masterclass dedicata a lucio dalla

SANREMO – AssoConcerti, l’associazione che riunisce i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo in Italia, rinnova il proprio sostegno al Premio Tenco 2025, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate alla canzone d’autore. Ad aprire l’evento, mercoledì 22 ottobre, sarà una masterclass speciale dedicata alla figura di Lucio Dalla, rivolta alle scuole e pensata per trasmettere alle nuove generazioni uno sguardo autentico sull’eredità di Lucio Dalla con testimonianze, racconti e musica. Tra i protagonisti Bruno Sconocchia, Presidente AssoConcerti e storico manager di Lucio Dalla, e Daniele Caracchi, Amministratore Delegato Pressing per la Fondazione Lucio Dalla, affiancati dai due artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

