Associazione Motociclistica Aretina protagonista a Chiusdino | trionfi e podi nella penultima tappa del Campionato Toscano Motocross

Domenica 19 ottobre il crossodromo di Chiusdino è stato teatro della penultima tappa del Campionato Toscano Motocross e Minicross, un appuntamento che ha confermato l’ Associazione Motociclistica Aretina (AMA) tra le realtà più competitive del panorama regionale. A brillare tra i protagonisti della giornata è stato Mattia Squarcialupi, che nella categoria Debuttanti ha conquistato la vittoria assoluta grazie a due manche impeccabili, imponendo il suo ritmo sin dal primo giro e confermando il suo talento in continua crescita. Nelle classi superiori, l’AMA ha continuato a dominare con prestazioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lortica.it

