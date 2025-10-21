Assemblea CGIL Taranto | Mancano medici e infermieri e noi spendiamo per riarmo

Tarantinitime.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta questa mattina nel Salone di rappresentanza della Provincia di Taranto l’Assemblea delle Assemblee della CGIL di Taranto. In una sala gremita erano presenti i segretari e i delegati di tutte le categorie del sindacato confederale. Il 25 ottobre la CGIL torna in piazza a Roma per la manifestazione “Democrazia al Lavoro”. “ Non si tratta solo di un No  al riarmo per delle comunità di Pace, – dice  Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto  –  ma  è una manifestazione che  dice al Governo di investire le risorse su salari, pensioni e politiche sociali, politiche fiscali, se è vero, come dice Banca Italia che nella sanità pubblica italiana, ad esempio, mancano 28mila medici o 178mila infermieri e prenotare una TAC o una RM magnetica è praticamente impossibile ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

assemblea cgil taranto mancano medici e infermieri e noi spendiamo per riarmo

