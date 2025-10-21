Assalto pullman Pistoia basket | un super testimone minorenne ha indicato i 3 ultras fermati

Un ragazzino, poco più che adolescente, è stato ascoltato dagli investigatori come testimone di quanto avvenuto domenica sera sulla superstrada che collega  Rieti  a Terni dove un pullman con a bordo i tifosi del Pistoia basket, è stato bersagliato con pietre e mattoni. Nella sassaiola, una pietra ha colpito e ucciso il secondo autista, Raffaele Marinella di 65 anni. Il giovane ha indicato, durante un’audizione protetta, agli investigatori della squadra mobile e della Digos della questura di  Rieti, i presunti responsabili della tragedia. Secondo quanto si apprende il supertestimone si trovava sull’aiuola spartitraffico della superstrada insieme ai facinorosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

