Assalto pullman Pistoia Basket tre ultras fermati | gravitano nell’estrema destra reatina

(Adnkronos) – Sono Alessandro Barberini, 53 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Manuel Fortuna, 31 anni i tre fermati dalla polizia per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze.  I tre ultras della Sebastiani Rieti gravitano negli ambienti dell’estrema . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

