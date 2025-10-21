Assalto pullman Pistoia basket | chi sono i 3 ultras del Rieti fermati per la morte di Raffaele Marianella

Tre ultras della ‘Curva Terminillo’ della Sebastiani Basket Rieti sono stati fermati lunedì sera con l’accusa di omicidio e un quarto è indagato a piede libero per la morte di Raffaele Marianella, l’autista di un pullman di tifosi del Pistoia Basket 2000 che domenica sera è stato colpito e ucciso da un mattone nel corso di un assalto al mezzo lungo la superstrada Rieti-Terni. Il provvedimento è stato disposto dal procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma. I quattro sarebbero sospettati, insieme a una decina di altri supporters, di aver organizzato la spedizione punitiva nel corso della quale è stato assaltato e preso a sassate l’autobus che trasportava una quarantina di tifosi avversari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

