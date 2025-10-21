Assalto pullman Pistoia arrestati 3 ultras quarto indagato per favoreggiamento partite Rieti a porte chiuse fino a chiusura indagini

Si tratta di Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20, e Alessandro Barberini, 53. Per la procura di Rieti ci sono "gravi indizi di colpevolezza" Svolta sul caso dell'assalto a colpi di sassi al pullman del Pistoia. Sono infatti stati fermati 3 ultras del Rieti per l'omicidio del secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Assalto pullman Pistoia, arrestati 3 ultras, quarto indagato per favoreggiamento, partite Rieti a porte chiuse fino a chiusura indagini

L'#assalto al #pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, costato la vita ad un autista. Una spedizione punitiva organizzata da un gruppo di sostenitori del Rieti: fermati 3 ultras di estrema destra, gravi gli indizi di colpevolezza. Claudio Vigolo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia, tre ultras in carcere accusati dell'omicidio di Raffaele Marinella - X Vai su X

Autista ucciso nell’assalto al pullman del Pistoia Basket: chi sono i tre fermati per omicidio - Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: tre ultrà della Sebastiani Rieti fermati per omicidio. Scrive notizie.it

Assalto al pullman a Rieti, fermati tre ultras - Fermati tre ultras della curva Terminillo di Rieti: simpatizzanti fascisti, erano già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti disordini con tifoserie avversarie ... Lo riporta dire.it

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: fermate tre persone - Tre persone sono state fermate, e una quarta indagata per favoreggiamento, per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista ... Scrive gonews.it