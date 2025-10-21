Assalto con la marmotta alla Banca Sella di Presicce-Acquarica | ad agire in cinque

Lecceprima.it | 21 ott 2025

PRESICCE-ACQUARICA – Notte di paura e deflagrazioni a Presicce-Acquarica dove, nelle prime ore di oggi (verso le 3,30), è stata presa di mira la filiale della Banca Sella situata in via Roma. I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un ordigno esplosivo artigianale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

