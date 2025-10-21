Assalto al pullman la Procura stringe il cerchio sugli ultras Individuati i primi indagati
Nessun fermo, ma l’inchiesta corre veloce. Il cerchio dei sospetti si sarebbe ristretto a pochi ultras. La Procura di Rieti avrebbe già iscritto sul registro generale i nomi dei primi indagati per la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, l’autista colpito a morte durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket sulla superstrada che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
