Assalto al pullman la Procura stringe il cerchio sugli ultras Individuati i primi indagati

Lidentita.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun fermo, ma l’inchiesta corre veloce. Il cerchio dei sospetti si sarebbe ristretto a pochi ultras. La Procura di Rieti avrebbe già iscritto sul registro generale i nomi dei primi indagati per la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, l’autista colpito a morte durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket sulla superstrada che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

