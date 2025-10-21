Assalto al pullman del Pistoia basket tre persone fermate
Primi arresti per la morte di Raffaele Marianella: l’autista del pullman di tifosi del Pistoia Basket, morto dopo essere stato colpito da un sasso. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Chi sono i tre ultras fermati a #Rieti per l'assalto al #pullman lman dei tifosi del Pistoia Basket che ha provocato la morte dell'autista. Sui loro profili social immagini di Mussolini. Dovranno rispondere di omicidio volontario. Vai su Facebook
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia, tre ultras in carcere accusati dell'omicidio di Raffaele Marinella - X Vai su X
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Segnala tg24.sky.it
Assalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Da ansa.it
Autista ucciso nell’assalto al pullman del Pistoia Basket: chi sono i tre fermati per omicidio - Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: tre ultrà della Sebastiani Rieti fermati per omicidio. Secondo notizie.it