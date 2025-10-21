Assalto al pullman del Pistoia basket tre persone fermate

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi arresti per la morte di Raffaele Marianella: l’autista del pullman di tifosi del Pistoia Basket, morto dopo essere stato colpito da un sasso. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

