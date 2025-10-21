Assalto al pullman del Pistoia arrestati tre ultrà del Rieti basket | sono legati all' estrema destra

Da spettatori di una comune partita di basket di serie A2, a protagonisti di una sassaiola mortale contro i tifosi della squadra avversaria, fino all'epilogo di ieri sera quando sono entrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assalto al pullman del Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all'estrema destra

