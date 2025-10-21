Assalto al pullman dei tifosi oggi autopsia sul corpo dell’autista ucciso e interrogatorio dei tre ultras
Fermati tre ultrà della Real Sebastiani Rieti per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista ucciso nell’agguato al bus avvenuto domenica sera. Una combo con il pullman colpito da pietre e mattoni sulla Rieti-Terni e la foto dell'autista morto Raffaele Marianella di 65 anni. ANSAEMILIANO GRILLOTTI FACEBOOKRaffaele Marianella Sono Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, 31 e 20 anni, e Alessandro Barberini di 53. L’ultimo caffè di Raffaele Marianella, ucciso dalla violenza ultrà. “Era qui domenica mattina” Si tratterebbe di soggetti legati ai movimenti dell’estrema destra, oltre che agli ambienti ultras reatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
