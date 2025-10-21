Assalto al pullman dei tifosi di basket il 20enne fermato in lacrime | Mi dispiace vorrei scusarmi con la famiglia
"Provato e dispiaciuto, piange e vorrebbe chiedere scusa", queste le parole dell'avvocato del più giovane fra i tre fermati ieri sera per l'assalto al pullman di tifosi di basket in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
