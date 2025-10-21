Assalto al pullman dei tifosi di basket il 20enne fermato in lacrime | Mi dispiace vorrei scusarmi con la famiglia

Fanpage.it | 21 ott 2025

"Provato e dispiaciuto, piange e vorrebbe chiedere scusa", queste le parole dell'avvocato del più giovane fra i tre fermati ieri sera per l'assalto al pullman di tifosi di basket in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l'autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti.

Assalto al pullman del Pistoia basket, gli ultras incastrati dalla testimonianza di un altro tifoso - Fermati tre ultrà della Real Sebastiani Rieti per l'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'agguato al bus avvenuto domenica sera.

