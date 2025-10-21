Assalto al pullman a Rieti l’autista Raffaele Marianella ucciso a pochi mesi dalla pensione

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio: “Mio padre era casa e lavoro. Una tragedia inimmaginabile, quello non era un incontro a rischio” I colleghi: “Ora giustizia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

