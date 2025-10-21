Assalto al pullman a Pistoia arrestati tre ultrà del Rieti basket | sono legati all' estrema destra

21 ott 2025

Da spettatori di una comune partita di basket di serie A2, a protagonisti di una sassaiola mortale contro i tifosi della squadra avversaria, fino all'epilogo di ieri sera quando sono entrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

assalto pullman pistoia arrestatiAssalto al pullman dei tifosi del Pistoia: fermate tre persone - Tre persone sono state fermate, e una quarta indagata per favoreggiamento, per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista ... Come scrive gonews.it

assalto pullman pistoia arrestatiAssalto al pullman a Rieti, fermati tre ultras - Fermati tre ultras della curva Terminillo di Rieti: simpatizzanti fascisti, erano già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti disordini con tifoserie avversarie ... Lo riporta dire.it

assalto pullman pistoia arrestatiSvolta nelle indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: tre ultrà fermati per omicidio - Contro di loro, fa sapere la questura di Rieti, “sono emersi gravi indizi di colpevolezza”. Scrive giornaledipuglia.com

