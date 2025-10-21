Telecamere di videosorveglianza e celle telefoniche, interrogatori e autopsia. Ma soprattutto un supertestimone. Nelle indagini sull’ assalto di domenica al pullman dei tifosi del Pistoia basket, in cui è morto il secondo autista Raffaele Marianella, è stata decisiva la testimonianza di un minorenne. Dall’aiuola spartitraffico della superstrada, insieme agli ultras della Sebastiani Rieti, il ragazzo ha assistito al lancio del mattone. E in un’audizione protetta ha indicato agli inquirenti i nomi dei responsabili, ora accusati di omicidio volontario in concorso e arrestati lunedì sera. Manuel Fortuna, Alessandro Barberini e Kevin Pellecchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto al bus, la testimonianza di un minorenne per fermare i tre ultras. Il ventenne arrestato piange e chiede scusa