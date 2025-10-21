Assalto al bus a Rieti Kevin Pellecchia in lacrime | ‘Chiedo scusa’ super testimone incastra gli ultras
Nell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia è morto l’autista Raffaele Marianella. È crollato in lacrime davanti al suo avvocato, nel carcere di Rieti, Kevin Pellecchia, 20 anni, uno dei tre ultras della Sebastiani Rieti arrestati per l’ agguato mortale al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è stato ucciso Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del bus colpito da un mattone lanciato con violenza nell’assalto. «Non è entrato nel merito dei fatti accaduti domenica 19 ottobre. È molto provato e dispiaciuto, piange, vorrebbe chiedere scusa e parlare con i familiari della vittima». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
