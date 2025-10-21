Assalto al Btp Valore | già 5,4 miliardi

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risparmiatori rispondono: il primo giorno di emissione sfiora il record. A questo ritmo lo Stato potrebbe incassare 10 miliardi. La richiesta media è stata di 35.000 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

