Assalto a pullman tifosi Pistoia basket tre ultrà fermati Agguato organizzato in chat
Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del mezzo raggiunto da una sassaiola dopo il match di domenica sulla strada statale 79 verso Terni. In carcere sono finiti tre uomini di 31, 20 e 53 anni: nei loro confronti, ha detto la questura di Rieti, "sono emersi gravi indizi di colpevolezza". Un quarto ultrà della Sebastiani è indagato per favoreggiamento. Sui profili social dei tre fermati ci sarebbero immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo, ma al momento - secondo fonti investigative - non sarebbero emersi legami diretti con la galassia dell'estremismo di destra. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
