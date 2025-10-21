Aspettando Halloween al Centro commericiale Arcieri | pomeriggio con magia e sfilata horror
Aspettando Halloween al Centro commerciale Arcieri. Appuntamento il 26 ottobre dalle 17 per un pomeriggio da brivido tra animazione, magia, una sfilata horror da paura e una scatenata caccia ai fantasmini. Ci sarà anche un super ospite a sorpresa. L’evento è organizzato da Spank Animazione e Mago. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
TOUR DELLE TENEBRE SABATO 25 OTTOBRE A CARMAGNOLA Una serata tra mistero, storia e degustazioni Il programma di Aspettando Halloween si arricchisce di un evento speciale: il Tour delle Tenebre, un affascinante tour notturno teatralizzato con Vai su Facebook
Aspettando Halloween: foto-ricordo gratuita per decine di famiglie guardando nello Specchio magico a Busto - X Vai su X