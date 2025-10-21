Asp Palermo presentati i piani di prevenzione | Malattie professionali e tumori in aumento il sistema va rafforzato

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai raggi X la sicurezza nelle imprese, dove ai controlli la metà delle aziende risulta carente e oggetto di sanzioni. E la prevenzione, come emerge dalle risposte ai test di autovalutazione, fa molta fatica ancora ad attecchire. A Palermo gli infortuni si registrano soprattutto in edilizia, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Asp, presentati i piani di prevenzione. Piastra, Inail: “Malattie professionali e tumori in aumento. Rafforzare il sistema - Palermo 17 ottobre 2025 – Ai raggi X la sicurezza nelle imprese, dove ai controlli la metà delle aziende risulta carente e oggetto di sanzioni. Scrive blogsicilia.it

Asp Palermo, prosegue campagna su emergenza caldo - Prosegue l'impegno dell'Asp di Palermo nelle iniziative rivolte ai cittadini nell'ambito del piano sull'emergenza caldo 2025. Segnala ansa.it

Asp Palermo, fa caldo prendersi cura anche degli animali - Sono stati questi gli ingredienti della mattinata promossa dall'Asp di Palermo a Misilmeri per fronteggiare l'emergenza caldo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Asp Palermo Presentati Piani