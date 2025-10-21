I l salbutamolo, farmaco broncodilatatore di prima scelta nelle crisi d’asma, è sempre più difficile da trovare nelle farmacie italiane. La sua carenza, segnalata ormai da mesi, mette a rischio soprattutto i bambini e i pazienti più fragili, per i quali non esistono alternative terapeutiche equivalenti. Le associazioni Respiriamo Insieme APS e Food Allergy Italia APS, hanno scritto al Ministero della Salute e all’ AIFA per chiedere interventi urgenti e un piano strutturato che eviti nuove interruzioni nella distribuzione di farmaci salva-vita. Dietro la penuria di bombolette spray, si nasconde un problema più profondo: la fragilità di un sistema sanitario che dovrebbe riuscire a garantire equità e continuità di cura, soprattutto a chi vive con una malattia cronica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Asma e carenza di salbutamolo: serve un piano nazionale per garantire un farmaco essenziale