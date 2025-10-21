Asl Taranto | guasto problemi al centro unico di prenotazione Da stamattina

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Si comunica che il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) è temporaneamente inattivo per un disguido tecnico che riguarda alcune parti del territorio servito da Asl Taranto con una diffusione “a macchia di leopardo”. Il disservizio riguarda solo i servizi di prenotazione del CUP, gli altri servizi sono garantiti. Ci scusiamo per il disagio. L'articolo Asl Taranto: guasto, problemi al centro unico di prenotazione Da stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

