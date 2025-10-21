Asl Taranto | guasto problemi al centro unico di prenotazione Da stamattina
Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Si comunica che il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) è temporaneamente inattivo per un disguido tecnico che riguarda alcune parti del territorio servito da Asl Taranto con una diffusione “a macchia di leopardo”. Il disservizio riguarda solo i servizi di prenotazione del CUP, gli altri servizi sono garantiti. Ci scusiamo per il disagio. L'articolo Asl Taranto: guasto, problemi al centro unico di prenotazione Da stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
#brindisi Presentazione del cortometraggio dal titolo "Guasto" della regista brindisina Paola Crescenzo presentato nell'ambito dell'Alzheimer fest di Brindisi. Questa mattina su Idea Radio gli interventi di Paola Crescenzo, Regista; Lucia Zotti, Attrice; Sara Bevil - facebook.com Vai su Facebook
Asl Taranto: guasto, problemi al centro unico di prenotazione Da stamattina - Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Si comunica che il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) è temporaneamente inattivo per un disguido tecnico che riguarda alcune parti del territo ... Segnala noinotizie.it
Taranto, Servizio CUP temporaneamente sospeso per guasto tecnico regionale - A Taranto e in tutta la Puglia disservizi al sistema CUP regionale per un guasto tecnico. Da trmtv.it
Cup telefonico interrotto, la Asl 1: guasto del sistema regionale - A causa di un problema tecnico ai sistemi informatici del fornitore regionale del servizio si registrano in queste ore disservizi sul CUP telefonico aziendale. Secondo laquilablog.it