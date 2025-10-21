Asili il nodo del personale Cgil | Più stabilizzazioni Il Comune | Già 60 assunti

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora polemica tra Cgil e Comune sulle stabilizzazioni del personale incardinato nei Servizi Educativi. La denuncia arriva direttamente da una nota firmata dalla Funzione Pubblica che denuncia "carenze di organico, straordinari quotidiani, strutture scolastiche che necessitano di manutenzione e interventi urgenti, numerosi contratti precari che certificano fragilità salariali". "Su questi problemi, riconosciuti anche dalla stessa amministrazione comunale – si legge nella nota della Fp-Cgil – abbiamo più volte chiesto incontri per poter approfondire e cercare soluzioni condivise. Silenzio totale come se quanto chiediamo e denunciamo nei fatti non esista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

asili il nodo del personale cgil pi249 stabilizzazioni il comune gi224 60 assunti

© Ilrestodelcarlino.it - Asili, il nodo del personale. Cgil: "Più stabilizzazioni". Il Comune: "Già 60 assunti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

asili nodo personale cgilAsili, il nodo del personale. Cgil: "Più stabilizzazioni". Il Comune: "Già 60 assunti" - Il sindacato: "Straordinari continui, poca manutenzione e fragilità salariali". Come scrive ilrestodelcarlino.it

asili nodo personale cgilNidi comunali a Udine, Cgil: “Serve chiarezza sul futuro della gestione” - Dopo i festeggiamenti per i 25 anni dell’asilo Sacheburache, la Funzione Pubblica Cgil di Udine chiede un confronto con l’amministrazione comunale sul modello di gestione dei nidi. Scrive udinetoday.it

asili nodo personale cgilSchiaffi ai bimbi dell’asilo a Potenza, Fp Cgil: ‘tanti lavorano con dedizione’ - La Fp Cgil di Potenza “stigmatizzando gli episodi accaduti all’asilo nido ‘Il Melograno’ di via Ionio, dove ieri tre educatrici sono state sospese dal servizio su ordine della Procura con l’accusa di ... Come scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Asili Nodo Personale Cgil