Asili il nodo del personale Cgil | Più stabilizzazioni Il Comune | Già 60 assunti

È ancora polemica tra Cgil e Comune sulle stabilizzazioni del personale incardinato nei Servizi Educativi. La denuncia arriva direttamente da una nota firmata dalla Funzione Pubblica che denuncia "carenze di organico, straordinari quotidiani, strutture scolastiche che necessitano di manutenzione e interventi urgenti, numerosi contratti precari che certificano fragilità salariali". "Su questi problemi, riconosciuti anche dalla stessa amministrazione comunale – si legge nella nota della Fp-Cgil – abbiamo più volte chiesto incontri per poter approfondire e cercare soluzioni condivise. Silenzio totale come se quanto chiediamo e denunciamo nei fatti non esista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

