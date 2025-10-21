Asia D’Amato ha fatto il proprio ritorno ai Mondiali di ginnastica artistica, a ben quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella rassegna iridata. La fuoriclasse genovese conquistò la medaglia d’argento al volteggio in quel di Kitakyushu, poche settimane dopo essersi distinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La classe 2003 salì sul podio della manifestazione per la seconda volta in carriera, dopo che nel 2019 si era messa al collo uno storico bronzo nella gara a squadre insieme alle Fate, appena approdate tra le seniores. La Campionessa d’Europa all-around nel 2022 (prima italiana dopo Vanessa Ferrari a essersi imporsi sul giro completo nella rassegna continentale, poi ci ha pensato Manila Esposito a firmare una doppietta) ha dovuto fare i conti con gli infortuni rimediati agli Europei nel 2023 e nel 2024, non riuscendo a recuperare per i Giochi di Parigi 2024 (dove le ragazze del DT Enrico Casella hanno conquistato l’argento nel team event). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Asia D’Amato torna ai Mondiali dopo quattro anni ed è in finale all-around! Infortuni alle spalle