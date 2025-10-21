Ascolti tv lunedì 20 ottobre | Blanca 3 Grande Fratello Lo spaesato

Tpi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, lunedì 20 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Blanca 3. Su Rai 2 Lo spaesato. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Canale 5 Grande fratello. Su Italia 1 Jack Reacher. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv luned236 20 ottobre blanca 3 grande fratello lo spaesato

© Tpi.it - Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv luned236 20Ascolti tv lunedì 20 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato - Ascolti tv 20 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv del 20 settembre, Pino È contro Ciao Darwin. E De Martino recupera terreno - Sfida accesa nella serata di sabato 20 settembre: la gara degli ascolti è stata particolarmente infuocata, con un palinsesto ricco di proposte. Secondo dilei.it

Ascolti TV 20 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: Pino è sfida Ciao Darwin - In access prime time la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti batte ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi, raggiungendo ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 20