Ascolti TV Lunedì 20 Ottobre 2025 | Blanca Trionfa GF Sotto le Attese
Su Rai1, Blanca 3 ha intrattenuto 3.915.000 spettatori, registrando uno share del 29,3 %. Su Canale5, Grande Fratello (qui la cronaca della quarta puntata) ha raccolto.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2, Lo Spaesato ha catturato l’attenzione di.000 spettatori pari al %. Su Italia1, Jack Reacher – La prova decisiva ha tenuto davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha totalizzato.000 spettatori (%). Su Rete4, Quarta Repubblica ha raggiunto.000 spettatori (%). Su La7, La Torre di Babele ha raccolto.000 spettatori con uno share del %. Su Tv8, GialappaShow ha ottenuto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
