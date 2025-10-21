Ascolti TV | Lunedì 20 Ottobre 2025 Blanca domina 23.9% GF non va 14.2%

Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della quarta puntata ) ha conquistato 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva incolla davanti al video 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 993.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 674.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 769.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 20 Ottobre 2025. Blanca domina (23.9%), GF non va (14.2%)

