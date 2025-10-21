Ascolti Tv | ‘La Ruota della Fortuna’ 5,4 mln 25% ‘Affari Tuoi’ 5 mln e 23%
Nella serata tv di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, in access su Canale5 'La Ruota della Fortuna' 5.420.000 spettatori pari al 25.12%. Su Rai1 'Cinque Minuti' 4.234.000 spettatori (20.31%), 'Affari Tuoi' 5.036.000 spettatori (23.23%). Su La7 'Otto e mezzo' 1.939.000 e 8.89%. Nel preserale su Rai1 'L'Eredità' 4.604.000 spettatori pari al 26.51%. Su Canale5 'Avanti un Altro' 3.185.000 spettatori (20.00%). In prima serata su Rai1 'Blanca 3' 3.923.000 spettatori pari al 23.92% di share. Su Canale5 'Grande Fratello' 1.873.000 spettatori con share del 14.23%. Su Rai2 'Lo Spaesato' 674.000 spettatori pari al 3.
