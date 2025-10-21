Ascolti tv i dati del 20 ottobre 2025

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha coinvolto 3.915.000 spettatori pari al 23.9% di share. In onda su Canale5 Grande Fratello si ferma a 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Poi, su Rai2 Lo Spaesato registra 674.000 spettatori pari al 3.8%. In onda su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva iporta a casa 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose conquista 993.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 674.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 769.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 700. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 20 ottobre 2025

