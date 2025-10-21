Ascolti TV | Grande Fratello fermo al 14.2% su Rai1 Blanca al 23.9%

Èandata in onda ieri sera la quarta puntata della nuova edizione del “ Grande Fratello ” con la conduzione di Simona Ventura, accompagnata in studio dai tre ex concorrenti storici del reality Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ospite della serata in studio anche Sonia Bruganelli, che ha rivestito il ruolo di opinionista in edizioni del reality (nella versione VIP) che sembrerebbero più fortunate di questa. Di fatti, questo “ Grande Fratello ” sembra proprio non decollare – almeno per quanto riguarda gli ascolti. La puntata di ieri sera ha totalizzato il 14.2% di share; “ Blanca ” su Rai1, invece, ha raggiunto il 23. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV: “Grande Fratello” fermo al 14.2%, su Rai1 “Blanca” al 23.9%

