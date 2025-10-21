Una nuova settimana televisiva è iniziata e su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Blanca 3 che puntualmente si è scontrata con il Grande Fratello su Canale 5. Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca 3 insieme a Enzo Paci (leggi la nostra intervista), e a Giuseppe Zeno, fino ad ora ha lasciato poco spazio in fatto di ascolti tv a Simona Ventura che con il suo Grande Fratello non ha brillato. Almeno per il momento, ma aspettiamo di stupirci. Intanto, nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continuano a darsi battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 20 ottobre, Blanca non dà scampo. Gerry Scotti e De Martino non demordono