Ascolti tv 20 ottobre | chi ha vinto tra Blanca 3 e Grande Fratello i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel della prima serata si lunedì 20 ottobre con lo scontro tra Rai 1 con Blanca 3 e Canale5 con il Grande Fratello. Prosegue la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: tutti gli ascolti della serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

