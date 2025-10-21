Ascolti TV 20 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 21 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 21 ottobre 2025. La serata televisiva del 21 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Inside, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Approfondisci con queste news
ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV Total Audience | Giovedì 16 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+105K) cresce più di tutti. La Ricetta della Felicità (+31K) sale al 19.46% e allunga su Io Canto Family. La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
Ascolti tv 20 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Grande Fratello, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel della prima serata si lunedì 20 ottobre con lo scontro tra Rai 1 con Blanca 3 e Canale5 con il Grande Fratello ... Si legge su fanpage.it
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il GF non si rialza, Blanca certezza Rai - Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giannetta si avvicina ai 4 milioni, cala Mammucari: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it
Ascolti tv del 20 ottobre, Blanca non dà scampo. Gerry Scotti e De Martino non demordono - Su Rai 1 “Blanca 3” lascia pochissime speranze al Grande Fratello su Canale 5. Riporta dilei.it