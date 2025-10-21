Ascolti TV 20 ottobre 2025 | Blanca 3 fa il vuoto 23,9% Grande Fratello si ferma al 14,2% La Ruota stacca Affari Tuoi L’Eredità riparte al 26,5%

Non è stato un lunedì qualunque. La serialità di Rai1 ha piazzato un allungo netto che pesa, il reality di Canale 5 è rimasto corto, i talk hanno giocato la loro partita senza strappi. E nell’access, la sfida più osservata di queste settimane, la ruota gira dalla parte giusta per Mediaset mentre su Rai1 si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

