Ascolti TV 20 ottobre 2025 | Blanca 3 fa il vuoto 23,9% Grande Fratello si ferma al 14,2% La Ruota stacca Affari Tuoi L’Eredità riparte al 26,5%

Non è stato un lunedì qualunque. La serialità di Rai1 ha piazzato un allungo netto che pesa, il reality di Canale 5 è rimasto corto, i talk hanno giocato la loro partita senza strappi. E nell’access, la sfida più osservata di queste settimane, la ruota gira dalla parte giusta per Mediaset mentre su Rai1 si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ascolti TV 20 ottobre 2025: Blanca 3 fa il vuoto (23,9%), Grande Fratello si ferma al 14,2%. La Ruota stacca Affari Tuoi, L’Eredità riparte al 26,5%

Approfondisci con queste news

ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook

#Ascolti TV Total Audience | Giovedì 16 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+105K) cresce più di tutti. La Ricetta della Felicità (+31K) sale al 19.46% e allunga su Io Canto Family. La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

Ascolti tv 20 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Grande Fratello, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel della prima serata si lunedì 20 ottobre con lo scontro tra Rai 1 con Blanca 3 e Canale5 con il Grande Fratello ... Lo riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri (20 ottobre): il GF non si rialza, Blanca certezza Rai - Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giannetta si avvicina ai 4 milioni, cala Mammucari: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it

Ascolti tv del 20 ottobre, Blanca non dà scampo. Gerry Scotti e De Martino non demordono - Su Rai 1 “Blanca 3” lascia pochissime speranze al Grande Fratello su Canale 5. Lo riporta dilei.it