Artrosi del ginocchio ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare

Dilei.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Metteteci il sovrappeso, ormai diffuso. Aggiungete che ci muoviamo molto meno, con conseguente sindrome del divano in agguato. Unite al tutto il tempo che passa, con un maggior rischio di ritrovarsi consumata la cartilagine articolare, ed avrete il perfetto cocktail che sta alla base dell ’artrosi del ginocchio e della conseguente infiammazione. Le contromisure, caso per caso, vanno sempre individuate dal medico. Ma ovviamente l’attività fisica intelligente può aiutare a contenere l’avanzata del quadro. Solo bisogna scegliere gli esercizi più indicati. Ed è su questo fronte che arriva un’interessante novità attraverso una ricerca pubblicata sul British Medical Journal (primo nome Lei Yan). 🔗 Leggi su Dilei.it

artrosi del ginocchio ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare

© Dilei.it - Artrosi del ginocchio, ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare

News recenti che potrebbero piacerti

artrosi ginocchio esercizi fannoArtrosi del ginocchio, ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare - Camminare, nuotare e andare in bicicletta aiutano ad alleviare dolori e infiammazione causati dall’artrosi del ginocchio: lo studio. Segnala dilei.it

artrosi ginocchio esercizi fannoArtrosi al ginocchio: nuoto e camminate per mantenere la funzione e diminuire il dolore - Il movimento non è tutto uguale, e una generica indicazione ad uno stile di vita attivo non basta: contro l’artrosi del ginocchio alcune strategie funzionano meglio di altre e sarebbero da preferirsi. Secondo repubblica.it

artrosi ginocchio esercizi fannoDolore da Artrosi: Cause, Rimedi e Consigli per Alleviare i Sintomi - Scopri come gestire il dolore e migliorare la qualità della vita causati dall'artrosi. Lo riporta microbiologiaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Artrosi Ginocchio Esercizi Fanno