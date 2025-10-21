Artrosi del ginocchio ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare

Metteteci il sovrappeso, ormai diffuso. Aggiungete che ci muoviamo molto meno, con conseguente sindrome del divano in agguato. Unite al tutto il tempo che passa, con un maggior rischio di ritrovarsi consumata la cartilagine articolare, ed avrete il perfetto cocktail che sta alla base dell ’artrosi del ginocchio e della conseguente infiammazione. Le contromisure, caso per caso, vanno sempre individuate dal medico. Ma ovviamente l’attività fisica intelligente può aiutare a contenere l’avanzata del quadro. Solo bisogna scegliere gli esercizi più indicati. Ed è su questo fronte che arriva un’interessante novità attraverso una ricerca pubblicata sul British Medical Journal (primo nome Lei Yan). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Artrosi del ginocchio, ecco quali esercizi fanno davvero bene e cosa bisogna evitare

