Artisti da Basilicata Molise Campania e da tutta Italia a Orsara per il 1° novembre
Per quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, quattro artisti saranno ospiti di Orsara di Puglia. Agli artisti selezionati, saranno garantiti loro il vitto, l’alloggio, gli spazi per svolgere le attività, il supporto tecnico e organizzativo, le risorse umane e materiali, la promozione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
