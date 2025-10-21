Artisti da Basilicata Molise Campania e da tutta Italia a Orsara per il 1° novembre

Per quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, quattro artisti saranno ospiti di Orsara di Puglia. Agli artisti selezionati, saranno garantiti loro il vitto, l’alloggio, gli spazi per svolgere le attività, il supporto tecnico e organizzativo, le risorse umane e materiali, la promozione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it