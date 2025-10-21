Art Basel Paris 2025 | l’installazione di Kermit the Frog che conquista Parigi

Panorama.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Art Basel Paris 2025, la rana Kermit diventa protagonista di un’installazione indimenticabile a Place Vendôme. Gonfiabile e sospeso nello spazio pubblico, il celebre personaggio della cultura pop americana appare come un sogno incerto tra il ridere e il crollare. Per mano di Alex Da Corte, Kermit si trasforma in simbolo ironico e malinconico di un’infanzia che si gonfia e sgonfia sotto lo sguardo dei visitatori. L’opera, intitolata Kermit the Frog, Even, richiama sottilmente Duchamp e la sua La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche, sostituendo la sposa con un gigantesco pallone d’elio. 🔗 Leggi su Panorama.it

art basel paris 2025 l8217installazione di kermit the frog che conquista parigi

© Panorama.it - Art Basel Paris 2025: l’installazione di Kermit the Frog che conquista Parigi

Altre letture consigliate

art basel paris 2025Borse o opere d’arte pop? Louis Vuitton incontra Murakami all’Art Basel Paris - L'installazione "svela" le nuovissime borse in edizione limitata di Louis Vuitton x Takashi Murakami tra tentacoli, fiori sorridenti, panda e arcobaleni. amica.it scrive

art basel paris 2025Art Basel e Airbnb stringono una collaborazione. Tra viaggi d’arte ed esperienze esclusive - L’accordo prevede un programma di iniziative mirato a offrire ai viaggiatori di Airbnb esperienze speciali nelle città in cui si tiene la fiera Art Basel ... Come scrive artslife.com

art basel paris 2025Cosa ci fa Kermit the Frog a Place Vendôme? - In occasione di Art Basel, a Place Vendôme, tra le facciate e i loghi delle maison che popolano la piazza parigina, qualcosa di inaspettato si muove in cielo: un enorme Kermit the Frog gonfiabile, sos ... collater.al scrive

Cerca Video su questo argomento: Art Basel Paris 2025