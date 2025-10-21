Art Basel Paris 2025 | l’installazione di Kermit the Frog che conquista Parigi
Ad Art Basel Paris 2025, la rana Kermit diventa protagonista di un’installazione indimenticabile a Place Vendôme. Gonfiabile e sospeso nello spazio pubblico, il celebre personaggio della cultura pop americana appare come un sogno incerto tra il ridere e il crollare. Per mano di Alex Da Corte, Kermit si trasforma in simbolo ironico e malinconico di un’infanzia che si gonfia e sgonfia sotto lo sguardo dei visitatori. L’opera, intitolata Kermit the Frog, Even, richiama sottilmente Duchamp e la sua La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche, sostituendo la sposa con un gigantesco pallone d’elio. 🔗 Leggi su Panorama.it
