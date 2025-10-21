Arsenal allo stadio non c’è l’acqua calda e l’Atletico Madrid va in albergo a farsi la doccia Il club si scusa

Doccia fredda per l’Atletico Madrid, è proprio il caso di dirlo. Dopo l’ultimo allenamento prima del match di Champions League con l’Arsenal, la squadra spagnola non ha potuto effettuare la doccia ed è dovuta salire sull’autobus verso l’ambergo. Motivo? L’acqua che usciva dalle docce dell’Emirates Stadium era fredda. Oggi  la società londinese si è scusata con l’Atlético Madrid per l’assenza di acqua calda nelle docce dello spogliatoio. Ne scrive Il Times. Le docce fredde dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

