Arsenal allo stadio non c’è l’acqua calda e l’Atletico Madrid va in albergo a farsi la doccia Il club si scusa

Doccia fredda per l'Atletico Madrid, è proprio il caso di dirlo. Dopo l'ultimo allenamento prima del match di Champions League con l'Arsenal, la squadra spagnola non ha potuto effettuare la doccia ed è dovuta salire sull'autobus verso l'ambergo. Motivo? L'acqua che usciva dalle docce dell'Emirates Stadium era fredda. Oggi la società londinese si è scusata con l'Atlético Madrid per l'assenza di acqua calda nelle docce dello spogliatoio. Ne scrive Il Times.

